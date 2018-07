Chemnitz (dpa) - Alice Cooper ist zum Auftakt seiner Deutschlandkonzerte in Chemnitz am Donnerstagabend begeistert gefeiert worden. Vor mehr als 1000 Fans präsentierte der inzwischen 63-Jährige mit gewohnt dicker Schminke um Mund und Augen eine Auswahl seiner größten Klassiker bei dem rund 90-minütigen Konzert.

In seine «No More Mr. Nice Guy»-Bühnenshow, die ihn für mehrere Monate rund um die Welt führt, baut er unter anderem Guillotine und einen Riesenschlange ein.

Mit «Welcome 2 My Nightmare» ist vor kurzem das 26. Studioalbum vom selbst ernannten «Entertainer des Grauens» erschienen. Bis zum 14. November sind fünf weitere Auftritte in Deutschland geplant - in Göppingen, Mannheim, Bremen, Mühlheim und zum Abschluss in Berlin.

Als größter Hit von Alice Cooper gilt immer noch «School's Out» aus dem Jahr 1972. Auf seiner vorangegangenen «Theatre Of Death Tour» hatte der Künstler nur ein Gastspiel in Deutschland gegeben - Ende 2009 in Schwerin.

Weitere Tourdaten: 21.10. Göppingen, EWS-Arena; 22.10. Mannheim, Rosengarten; 12.11. Bremen, Pier 2; 13.11. Mühlheim, RWE-Arena; 14.11. Berlin, Columbiahalle

Homepage