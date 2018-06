Euro-Finanzminister beraten über Griechenland-Milliarden =

Brüssel (dpa) - Die Euro-Finanzminister sind am Freitag in Brüssel zusammengekommen, um die nächste Kreditzahlung an Griechenland von acht Milliarden Euro freizugeben. Die Sonderprüfer von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds hatten die Finanzspritze aus dem alten Hilfsprogramm von 110 Milliarden Euro empfohlen. Ohne das Geld droht Athen die Pleite im November. Ein umstrittenes Thema bei dem Sondertreffen ist die künftige Schlagkraft des Rettungsfonds für klamme Eurostaaten (EFSF). Ein Modell ist ein «Hebel», mit dem das Ausleihvolumen des EFSF von 440 Milliarden Euro de facto vervielfacht werden könnte.

Klarer Schuldenschnitt für Athen rückt näher =

Berlin (dpa) - Ein deutlicher Schuldenerlass für Griechenland rückt näher. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutete in der Unionsfraktion am Freitagmorgen die Bereitschaft zu einem höheren Schuldenschnitt für Griechenland als bisher geplant an. Man nähere sich dem Punkt, an dem die Schuldentragfähigkeit mit einer Reduktion von 21 Prozent nicht mehr ausreiche, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern. Dies war im Juli von den EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen worden, gilt aber inzwischen nicht mehr als ausreichend. Saab kurz vor der Pleite - Machtkampf ausgebrochen =

Stockholm (dpa) - Beim akut angeschlagenen Autobauer Saab rückt die Gefahr der Insolvenz erneut in greifbare Nähe. Zugleich ist ein interner Machtkampf ausgebrochen. Wie das schwedische Unternehmen am Freitag in Trollhättan mitteilte, will das Management den gerichtlich bestellten Zwangsverwalter Guy Lofalk absetzen lassen. Dieser hatte am Vortag bei einem Gericht in Vänersborg den Abbruch des im September eingeleiteten Sanierungsverfahrens mit Schutz vor Gläubigerforderungen beantragt. Im westschwedischen Stammwerk Trollhättan mit 3500 Beschäftigten sind seit einem halben Jahr wegen akuten Geldmangels und hoher Schulden keine Autos mehr gefertigt worden. Lofalk begründete seinen Schritt mit fehlendem Geld aus China - die zugesagten chinesischen Überbrückungshilfen über 640 Millionen Kronen (70 Mio Euro) sind noch immer nicht angekommen.

Daimler baut Produktion in den USA massiv aus =

Stuttgart/Tuscaloosa (dpa) - Der Autobauer Daimler baut seine Produktion in den USA massiv aus und schafft mehrere hundert neue Arbeitsplätze. In ihrem Pkw-Werk in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama werden die Stuttgarter künftig fünf statt bisher drei Mercedes-Modelle bauen. In den nächsten Jahren sollen dort 1400 neue Jobs entstehen, teilte Daimler am Freitag mit. Zwischen 2010 und 2014 stecken die Schwaben insgesamt 2,4 Milliarden Dollar (rund 1,75 Mrd Euro) in den Standort. In Portland (Oregon) will Daimler deutlich mehr schwere Lastwagen bauen. Dafür wird die Belegschaft bis Ende nächsten Jahres um 350 Mitarbeiter aufgestockt. In Tuscaloosa wird neben den Geländewagen der M-, GL- und R-Klasse sowie dem 2014 erwarteten Anlauf der C-Klasse von 2015 an ein ganz neues Mercedes-Modell vom Band laufen.