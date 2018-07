Potsdam (SID) - Trotz des guten Saisonstarts gibt sich der SC Potsdam vor dem Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga bescheiden. Der Spitzenreiter aus der brandenburgischen Landeshauptstadt setzte sich vor der Partie beim deutschen Meister Schweriner SC am Samstag (19.00 Uhr) nicht unter Druck, der dritte Sieg in Folge ist keine Pflicht. "Unser Ziel ist es, so früh wie möglich aus der Abstiegszone zu kommen", sagte Potsdams Trainer Alberto Salomoni.

Der Vorjahres-Zehnte konnte seine ersten beiden Spiele gegen Sinsheim zu Hause und beim Köpenicker SC in Berlin jeweils gewinnen und führt überraschend die Tabelle der Bundesliga an. Matchwinnerin für Potsdam war jeweils Spielführerin Patricia Grohmann, die nach beiden Spielen zum MVP (Most Valuable Player) ernannt wurde. In Schwerin ist man gewarnt, besondere Vorkehrungen hat man jedoch nicht getroffen. "Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen", sagte SSC-Cheftrainer Teun Buijs.