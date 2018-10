Guadalajara (SID) - Der umstrittene Olympiasieger und Weltrekordler Cesar Cielo hat bei den Panamerikanischen Spielen in Guadalajara/Mexiko sein drittes Schwimm-Gold gewonnen. In 21,58 Sekunden blieb der Brasilianer über 50 m Freistil nur sechs Hundertstel über seiner Jahresweltbestzeit beim WM-Triumph im Juli in Shanghai.

"Ich habe mich besser gefühlt als in Shanghai", sagte der schnellste Schwimmer der Welt, der vor der WM mit einem positiven Dopingtest für Aufsehen gesorgt hatte. Cielo durfte dennoch starten, weil der internationale Sportgerichtshof CAS ihm glaubte, dass das Diuretikum Furosemid durch eine verunreinigte Koffeinkapsel in seinen Körper gelangt war. In Guadalajara hatte er bereits über 100 m Freistil und in der 4x100-m-Freistilstaffel Gold gewonnen.