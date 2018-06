Auckland (SID) - Versöhnlicher WM-Abschluss für die australische Rugby-Nationalmannschaft: Die "Wallabies" gewannen mit einem 21:18 (7:3) im kleinen Finale gegen Wales erstmals die Bronzemedaille und feierten damit auch eine gelungene Revanche. 1987 bei der ersten WM in Neuseeland hatten die Australier im Spiel um Platz 3 eine 21:22-Niederlage gegen die "Red Dragons" aus Wales kassiert.

Die "Wallabies" stemmten sich im Eden Park von Auckland trotz Verletzungspech mit letzter Kraft gegen eine weitere Niederlage. In der ersten Hälfte musste der zweimalige Weltmeister (1991 und 1999) den Ausfall von Quade Cooper und Kurtley Beale beklagen, hielt den Gegner aber auch dank einer starken Defensive in Durchgang zwei in Schach.

Die Australier hatten trotz des Bronze-Trostpflasters immer noch am Halbfinal-Aus zu knabbern. "Wir sind hergekommen, um die WM zu gewinnen. Aber wir waren bei weitem nicht gut genug gegen Neuseeland", sagte Coach Robbie Deans. Den "All Blacks" hatte sich die australische Auswahl am Sonntag 6:20 geschlagen geben müssen. Die Gastgeber kämpfen im Finale am Sonntag gegen Frankreich um Gold.