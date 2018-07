Moskau (SID) - Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Moskau im Viertelfinale ausgeschieden. Der Augsburger unterlag dem französischen Qualifikanten Jeremy Chardy bei der mit 725.000 Dollar dotierten Konkurrenz 4:6, 3:6. Damit ist Michael Berrer als letzter deutscher Tennisprofi in Moskau dabei. Der Stuttgarter traf am Freitag im Viertelfinale auf Lokalmatador Nikolai Dawydenko.