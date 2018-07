Berlin (dpa) - In mehreren deutschen Städten haben Kapitalismuskritiker wieder gegen die Macht der Banken demonstriert. In Frankfurt kamen nach Angaben von Attac und der Protestbewegung «Occupy Frankfurt» 6000 Menschen zusammen. Die Polizei sprach von 4000. Auf Plakaten hieß es: «Keine Macht den Banken» und «Banken in die Schranken». In Berlin trafen sich nach Angaben der Polizei rund 500 Menschen vor dem Roten Rathaus, um von dort zum Bundestag zu ziehen. In München versammelten sich etwa 60 bis 80 Menschen.

