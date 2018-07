Dortmund (dpa) - Meister Borussia Dortmund hat eine beeindruckende Antwort auf das Gerede von einer drohenden Krise gegeben. Drei Tage nach dem unwürdigen 1:3 bei Olympiakos Piräus in der Champions League spielte das Team von Trainer Jürgen Klopp beim 5:0 (3:0) über den 1. FC Köln groß auf.

Tore von Shinji Kagawa (7.), Marcel Schmelzer (25.), Robert Lewandowski (44./50.) und Sebastian Kehl (66.) vor 80 720 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park ebneten den Weg zum vierten Meisterschaftserfolg in Serie. Dagegen wurde der Höhenflug der völlig überforderten Kölner abrupt gebremst.

Anders als nach der Niederlage in Marseille hatte BVB-Coach Klopp im Anschluss an die Pleite von Athen auf eine umfangreiche Rotation verzichtet. Für den gesperrten Ivan Perisic rückte Kevin Großkreutz in die Startelf, Kehl ersetzte den zuletzt schwachen Ilkay Gündogan. Die durch zahlreiche Ausfälle vor allem in der Defensive geschwächten Kölner erlebten einen rabenschwarzen Tag. Gleich der erste gefährliche Angriff des Gegners sorgte für den Rückstand: Nach Zuspiel von Großkreutz erzielte Kagawa aus sieben Metern mit seinem zweiten Saisontreffer das 1:0 für den BVB.

Die frühe Führung nahm der Borussia die Sorge, dass die wiederholte Schlappe auf europäischer Bühne negative Auswirkungen auf den Ligaalltag haben könnte. Mit hohem Tempo und viel Spielwitz setzte sie die schwachen Kölner mächtig unter Druck. Nur 18 Minuten nach dem 0:1 war die löchrige FC-Abwehr erneut ausgespielt. Die schöne Vorarbeit von Mario Götze machte sich Schmelzer zunutze: Der Außenverteidiger traf mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern zum hochverdienten 2:0.

Allerdings hatte der Titelverteidiger dabei leichtes Spiel. Anders als bei den Siegen in Leverkusen und Hamburg enttäuschte der personell arg gebeutelte FC auf ganzer Linie. Auch der zuletzt starke und diesmal als einzige Sturmspitze eingesetzte Lukas Podolski konnte das harmlose Kölner Offensivspiel nicht beleben. Zudem taten sich in der Defensive immer wieder bedenkliche Lücken auf. Folgerichtig baute der BVB die Führung noch vor der Pause aus: Nach schöner Kombination erzielte Lewandowski aus kurzer Distanz seinen sechsten Saisontreffer.

Der Torhunger des Meisters war damit noch lange nicht gestillt. Auch nach Wiederanpfiff ging die Demontage der Gäste weiter. Beim 4:0 von Lewandoski wirkten die Kölner Abwehrspieler wie Statisten. Im Gefühl des sicheren Sieges konnte es sich BVB-Trainer Klopp mit Blick auf das DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Dynamo Dresden sogar leisten, Leistungsträger wie Götze (46.) und Sven Bender (57.) früh auszuwechseln. Dem Spielfluss tat das keinen Abbruch: Selbst dem ansonsten nicht für seine Abschlussstärke bekannten Kehl gelang ein Treffer per Kopf. Dagegen erspielten sich die desolaten Gäste nur eine einzige Möglichkeit durch Podolski (86.).