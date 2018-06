Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch bei Zweitligist Erzgebirge Aue womöglich auf Timm Klose verzichten. Der Innenverteidiger musste beim 2:2 (1:0) der Franken am Samstag gegen den VfB Stuttgart verletzungsbedingt zur Pause ausgewechselt werden. "Er hat einen Pferdekuss, da müssen wir abwarten, ob es bis Mittwoch reicht", sagte Club-Coach Dieter Hecking. Als Ersatz stünde Dominic Maroh bereit, der auch in der zweiten Hälfte gegen den VfB spielte.