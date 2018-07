Riga (dpa) - Die lettische Fluggesellschaft airBaltic bekommt einen neuen deutschen Chef. Martin Gauss, ehemaliger Geschäftsführer der ungarischen Airline Malev und der dba Luftverkehrsgesellschaft mbH, wird die Funktion zum 1. November 2011 übernehmen.

Das teilte airBaltic in einer am Freitagabend veröffentlichten Ankündigung mit. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge seines Landsmann Bertolt Flick an, der vor wenigen Wochen nach einem erbitterten Streit mit der lettischen Regierung zurücktrat. Flick wurden vom lettischen Staat, der 52,6 Prozent der airBaltic-Aktien hält, Missmanagement und undurchsichtige Kontakte zu einflussreichen Geschäftsleuten vorgeworfen.

airBaltic wurde 1995 gegründet und fliegt mit 34 Maschinen von der lettischen Hauptstadt Riga aus nach Nord-, Mittel- und Südeuropa sowie in die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Die lettische Fluggesellschaft war im vergangenen Jahr in Turbulenzen geraten und schrieb unbestätigten Angaben zufolge einen Verlust von rund 50 Millionen Euro. Die Regierung hatte sich daraufhin zu einer Kapitalerhöhung unter der Bedingung bereiterklärt, dass Flick zurücktritt.