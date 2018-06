Paris (dpa) - Ein französisches Gericht hat den deutschen Arzt Dieter K. schuldig gesprochen, seiner Stieftochter Kalinka 1982 vorsätzlich Gewalt angetan und sie damit unbeabsichtigt getötet zu haben. Es verurteilte ihn zu 15 Jahren Haft und entsprach damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Der leibliche Vater von Kalinka, André Bamberski, wirft Dieter K. vor, seine Tochter 1982 vergewaltigt und mit einer Spritze getötet zu haben. Nachdem in Deutschland ein Ermittlungsverfahren gegen Dieter K. eingestellt worden war und die Bundesrepublik den Arzt nicht an Frankreich auslieferte, hatte Bamberski den Arzt 2009 nach Frankreich entführt. Die Verteidigung hatte am Samstag Freispruch für den Arzt, der aus dem Kreis Lindau am Bodensee stammt, gefordert.