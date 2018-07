Köln (dpa) - Der abstürzende Röntgensatellit Rosat soll nach jüngsten Berechnungen bis Sonntagmittag in die Erdatmosphäre eintreten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln präzisierte den Zeitraum auf 00.30 bis 14.00 Uhr (MESZ) am Sonntag.

Experten erwarten nicht, dass der 2,5 Tonnen schwere Satellit Unheil anrichtet. Auch wenn nicht alle Teile bei dem rasanten Sturz durch die Atmosphäre verglühen, sei die Wahrscheinlichkeit eines größeren Schadens äußerst gering. Die voraussichtliche Absturzstelle lässt sich noch nicht berechnen.

