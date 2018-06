Teheran (dpa) - Drama unter Wasser: Nach dem Untergang eines Tauchschiffs vor der iranischen Küste sind vermutlich noch sieben Menschen in der Druckkammer an Bord gefangen. Sieben Taucher waren bei dem Schiffsunglück schon ums Leben gekommen, berichten iranische Staatsmedien. Die Vermissten hätten in der Druckkammer noch Sauerstoff für 48 Stunden, so dass Rettungsversuche noch möglich wären. Das Schiff liegt in etwa 60 Metern Tiefe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.