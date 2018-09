Valverde (dpa) - Entspannung auf der von einem Vulkanausbruch bedrohten Kanaren-Insel El Hierro: Die ersten der knapp 600 Einwohner eines evakuierten Fischerdorfs konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die meisten Geschäfte haben wieder geöffnet. Die bei Touristen beliebten Tauchvereine bleiben aber vorerst geschlossen. Die Einwohner des Ortes waren in Sicherheit gebracht worden, nachdem rund fünf Kilometer vor der Küste Magma am Meeresboden ausgetreten war.

