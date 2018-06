Offenbach (dpa) - Heute lösen sich die Nebelfelder meist bis zum Mittag auf. Vor allem am Bodensee und an der Donau kann es teils auch bis zum Abend neblig-trüb bleiben. Außerhalb des Nebels ist es heiter und trocken.

Die Temperatur erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Höchstwerte zwischen 7 Grad am Alpenrand und örtlich 13 Grad am Niederrhein. Im Dauernebel bleibt es mit Werten um 5 Grad kälter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Sonntag ist es meist klar, gebietsweise bildet sich wieder dichter Nebel. Dabei sinkt die Temperatur auf Werte zwischen 7 Grad an der Küste und bis minus 3 Grad in Südostbayern ab, am Boden verbreitet auf Werte um minus 3 Grad.

DWD-Bericht über Temperaturunterschiede mit Satellitenbild