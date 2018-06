Seewiesen (dpa) - Bei manchen Vogelarten hat das Weibchen das prächtigere Gefieder und buhlt damit um die Männchen. Dabei kann das Hormon Testosteron eine große Rolle spielen.

So hat ein weibliches Bindenlaufhühnchen mit einem höheren Testosteronspiegel auch sehr farbenprächtiges Gefieder und einen besonders großen und intensiv gefärbten schwarzen Fleck am Hals, der auf Männchen attraktiv wirkt. Das haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen bei Tests mit den südostasiatischen Vögeln herausgefunden. Auch die körperliche Stärke dieser Vogelweibchen nehme mit der Hormonkonzentration zu.

Bindenlaufhühnchen gehören zu den wenigen Vogelarten, bei denen die Geschlechterrollen vertauscht sind: Die Weibchen sind aggressiver, größer und stärker. Sie haben zudem mehrere Partner, während die Männchen sich um den Nachwuchs kümmern.

Die Forscher hatten die Laufhühnchen paarweise ein Jahr lang beobachtet und ihnen Blutproben entnommen. Bei den Männchen gab es im Gegensatz zu den Weibchen überhaupt keine Verbindung zwischen Testosteron, Gefiederfärbung und Gewicht.

In weiteren Tests wollen die Forscher nun genauer untersuchen, welche Rolle das Testosteron bei den unterschiedlichen Körper- und Verhaltensmerkmalen spielt.

Pressemitteilung