Istanbul (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei rechnen Experten der Istanbuler Erdbebenwarte Kandilli mit mindestens 1000 Todesopfern. Dies sei nach der Stärke des Bebens zu erwarten, erklärten Experten am Sonntag auf einer Pressekonferenz, die von türkischen Fernsehsendern übertragen wurde.

Zuvor hatte die Erdbebenwarte die Stärke der Erdstöße in der östlichen Provinz Van nach oben korrigiert: Das Beben habe eine Stärke von 7,2 erreicht. Das Zentrum des Bebens lag unter dem Dorf Tabanli nahe der Grenze zum Iran.

Zahlreiche Gebäude stürzten ein, Bewohner und Arbeiter wurden verschüttet. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan wollte von Istanbul aus in die Provinz Van fliegen. Der türkische Rote Halbmond begann damit, Zelte, Decken und Hilfsgüter in das Gebiet an der Grenze zum Iran zu bringen.