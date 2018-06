Brüssel (dpa) - Europa bleibt in der Schulden- und Bankenkrise überfällige Antworten schuldig: Auch das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel brachte bislang wie erwartet noch keine konkreten Ergebnisse. Nach wie vor offen ist ein Gesamtpaket, das Griechenland vor dem Zusammenbruch rettet sowie Risiko-Staaten wie Italien und Spanien aus der Schusslinie der Finanzmärkte nimmt. Die Banken und die Euro-Länder liegen beim angestrebten höheren Forderungsverzicht für Griechenland noch weit auseinander. Entschieden werden soll spätestens am Mittwoch beim nächsten Gipfel.

