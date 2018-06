Brüssel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein umfassendes Maßnahmen-Paket gegen die Euro-Schulden- und Bankenkrise versprochen. Es soll am Mittwoch fertig werden. Dann kommen wie schon heute wieder alle 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zusammen. Abschließend werden danach die 17 Spitzenpolitiker der Eurozone die nötigen Beschlüsse fassen. Merkel und Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy sagten bei einer Pressekonferenz in Brüssel, es seien zwei Gipfel nötig, da die Probleme sehr kompliziert seien.

