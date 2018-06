Berlin (dpa) - Altbundeskanzler Helmut Schmidt sieht die bisherigen Versuche zur Rettung des Euro mit Sorge. Es dauere ein bisschen zu lange, wie die gegenwärtig Regierenden in Berlin, in Paris und anderswo, damit umgingen, sagte der 92-Jährige in der ARD-Sendung «Günther Jauch». Die gegenwärtige Krise sei eine der Organe der Europäischen Union», sagte Schmidt, nicht des Euro als Währung. Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der von Schmidt als geeigneter SPD-Kanzlerkandidat bezeichnet worden ist, sagte, die bisherige Krisenstrategie entpuppe sich zunehmend als erfolglos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.