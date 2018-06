Inhalt Seite 1 — Schalke nach 1:0 in Leverkusen wieder Bayern-Jäger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (dpa) - Jubilar Jefferson Farfán hat Schalke 04 in seinem 100. Bundesligaspiel zurück unter die Bayern-Jäger geschossen. Dem Peruaner gelang das späte Goldene Tor zum 1:0 (0:0) bei Bayer Leverkusen.

Vizemeister Bayer blieb erneut den Nachweis schuldig, höheren Ansprüchen gerecht werden zu können. Es war die erste Pleite nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Niederlage. Allerdings beklagten die Gastgeber ein Foul von Farfán an André Schürrle, bevor der Peruaner in der 82. Minute zu seinem entscheidenden Konter startete.

Die Gastgeber begannen nicht ganz so schwach wie zuletzt beim 2:1 in der Champions League gegen den FC Valencia, doch überzeugen konnten die Schützlinge von Trainer Robin Dutt vor 30 210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena erneut nicht. Schalke wirkte mit einem Tag weniger Pause nach dem 5:0 in der Europa League auf Zypern insgesamt etwas stärker, die Mannschaft von Coach Huub Stevens konnte in einer mäßigen Partie aber ebenso nur ab und an glänzen.

Die größte Chance der ersten Hälfte hatte noch Farfán, er schoss am langen Eck vorbei (14.). Raúls Versuch aus aussichtsreicher Position nach Steilpass von Farfán blockte Routinier Manuel Friedrich ab (45.). Im Gegenzug hatte Michael Ballack die bis dahin beste Möglichkeit für Leverkusen, doch vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw scheiterte der Ex-Nationalspieler an Torhüter Lars Unnerstall. Dem am Freitag verpflichteten früheren Auswahlkeeper Timo Hildebrand fehlte noch die Spielberechtigung.

In einer erst von bissigen Zweikämpfen und dann von vielen Fehlern geprägten Partie stand Ballack noch zweimal im Mittelpunkt. Der 35-Jährige verpasste wegen einer Abseitsposition seinen ersten Bundesliga-Treffer für Bayer (25.). Zuvor rannte er den Schalker Lewis Holtby im eigenen Strafraum um (17.). Der durchaus mögliche Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer blieb aus.

Schalke startete auch stärker in die zweite Hälfte. Erneut bediente Farfán Stürmerstar Raúl am kurzen Eck, der ungedeckte Spanier verzog mit seinem schwächeren rechten Fuß (47.). Anders als gegen Valencia kam Bayer nicht mit frischem Schwung aus der Kabine. Ballack bemühte sich immer wieder um Linie und Ideen, seine Kollegen machten daraus zu wenig.

Die Führung lag auf der anderen Seite in der Luft: Talent Julian Draxler bediente in seiner besten Szene Klaas-Jan Huntelaar, Bayers Torwart-Youngster Bernd Leno rettete gegen den Niederländer (60.). Für Abwechslung in der nur selten unterhaltsamen Partie sorgte ein Scharmützel zwischen Ballack und Jermaine Jones. Als Stevens deswegen von der Trainerbank aufstand und Richtung Ballack schimpfte, äffte der einstige «Capitano» den Schalke-Coach nach. Da musste Stevens dann doch lachen und war wenig später erleichtert, als ein Kopfball von Stefan Kießling knapp über das Tor flog (71.).