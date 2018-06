Leverkusen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat sich mit einem 1:0-Sieg bei Bayer Leverkusen in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga vorgeschoben. Den entscheidenden Treffer erzielte Jefferson Farfán in der 82. Minute. Die Leverkusener kassierten vor 30 210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena die erste Niederlage nach vier Pflichtspielen. Die Mannschaft um Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack bleibt im Tabellenmittelfeld stecken.

