Leverkusen (SID) - Schalke 04 schiebt sich unter Huub Stevens dank Super-Sprinter Jefferson Farfán an die Bundesliga-Spitze heran. Der DFB-Pokalsieger feierte am zehnten Spieltag ein 1:0 (0:0) bei Bayer Leverkusen und liegt nach seinem vierten Sieg im fünften Pflichtspiel unter dem Trainer-Rückkehrer Stevens nun als Tabellendritter auf einem Champions-League-Platz.

Schalke kam zu seinem hart erkämpften Sieg durch ein spätes Kontertor von Farfán (82.), der nach einem umstrittenen Zweikampf mit André Schürrle am eigenen Strafraum den Turbo gezündet hatte. Nach einem unwiderstehlichen 80-Meter-Sprint ließ er in seinem 100. Bundesliga-Spiel auch Bayer-Torhüter Bernd Leno keine Abwehrchance. Leverkusen rutschte durch die Niederlage auf Platz neun ab.

"Man sollte Schiedsrichter-Entscheidungen nicht überbewerten, aber das Spiel war ausgeglichen und ein Unentschieden vielleicht gerecht gewesen. Dann kam eine Szene, in der es vielleicht Freistoß hätte geben können. Für mich war es ein klares Foul, aber wir stehen auch schlecht. Das müssen wir uns selbst ankreiden", sagte Bayer-Mittelfeldspieler Michael Ballack. Auch Schürrle monierte ein Foul von Farfán, räumte aber auch eigene Fehler ein: "Wir hatten auf die Schalker Konterstärke hingewiesen, und dann bekommen wir so ein dummes Tor. Das darf uns nicht passieren." Schalkes Torhüter Lars Unnerstall genoss dagegen den Sieg. "Das ist unbeschreiblich", sagte er.

Beide Teams lieferten sich vor 30.210 Zuschauern in der ersten Hälfte zunächst einen Kampf mit offenem Visier, der in der Anfangsphase äußerst unterhaltsam war. Die erste Tormöglichkeit hatten die Hausherren in der neunten Minute, als Michal Kadlec mit einem Distanzschuss Schalkes-Torwart Lars Unnerstall prüfte. Sechs Minuten später hätten die Gäste aber in Führung gehen müssen, als Farfán nach einem herrlichen Konter das Ziel nur knapp verfehlte.

In der 25. Minute jubelten die Hausherren bereits, nachdem Michael Ballack die vermeintliche Führung geglückt war. Der Treffer wurde aber zu Recht wegen einer Abseitsstellung des Routiniers nicht gegeben. Sekunden vor der Pause vergab der 35-Jährige noch eine große Chance für den Werksklub.

Nach der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel und hielten die Bayer-Abwehr mächtig auf Trab. Allerdings konnte Schalke keine klaren Torchancen herausarbeiten. Leverkusen setzte im eigenen Stadion auf Konter, fand aber ebenfalls kein geeignetes Mittel, um zum Torerfolg zu kommen.

Leverkusens Trainer Robin Dutt hatte gegenüber dem 2:1 in der Champions League am vergangenen Mittwoch gegen den FC Valencia zwei Veränderungen in seiner Startformation vorgenommen. Für den gesperrten Gonzalo Castro rückte Daniel Schwaab wieder in die erste Elf, Ex-Nationalspieler Manuel Friedrich spielte erstmals in dieser Saison von Beginn an in der Innenverteidigung für den gegen die Spanier erschreckend schwachen Stefan Reinartz. Friedrich machte seine Sache wie schon in Hälfte zwei gegen Valencia sehr gut und sorgte gemeinsam mit Ömer Toprak dafür, dass von Schalkes Torjäger Klaas-Jan Huntelaar nur wenig zu sehen war. Lediglich in der 33. Minute machte der Niederländer mit einem Kopfball auf sich aufmerksam.