Hannover (dpa) - Spitzenreiter FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga seine zweite Saisonniederlage kassiert. Der Tabellenführer unterlag 1:2 bei Hannover 96 und verlor erstmals in dieser Spielzeit auswärts. Mohammed Abdellaoue per Foulelfmeter und Christian Pander mit einem abgefälschten Schuss trafen für Hannover. David Alaba verkürzte nur noch für die Bayern. Manuel Neuer kassierte gegen Abdellaoue sein erstes Bundesliga-Gegentor seit 770 Minuten und verpasste damit den Rekord von Timo Hildebrand.

