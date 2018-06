Baku (SID) - Deutschlands Handballfrauen sind auf dem besten Weg zur EM 2012: Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen gewann das zweite EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan deutlich 34:16 (15:7). Deutschland hatte bereits am Mittwoch die Auftakthürde gegen Weißrussland locker gemeistert (27:19).

"Wir haben deutlich gewonnen, auch wenn wir in einigen Phasen die Konzentration verloren haben. Insgesamt bin ich aber zufrieden", sagte Jensen nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Vor 600 Zuschauern in Baku wurde die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und ließ keinen Zweifel an einem Sieg aufkommen.

Über die Stationen 12:5 (20.), 15:7 (30.) und 27:16 (45.) feierte die deutsche Mannschaft einen nie gefährdeten Auswärtssieg. Beste Werferin für die Sieben von Jensen war Sabrina Richter (Blomberg) mit acht Treffern. Laura Steinbach (Bayer Leverkusen) erzielte ihren 100. Treffer im Nationaltrikot.

Die nächste Qualifikationspartie bestreitet die deutsche Mannschaft im März gegen Ungarn. Die beiden besten Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2012 in den Niederlanden. "Wir wollten zwei Siege, und das haben wir geschafft. Jetzt können wir den Fokus voll und ganz auf die WM legen", sagte Jensen. Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien (2. bis 18. Dezember) will die deutsche Auswahl ihre Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in London wahren.