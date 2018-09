Bengasi (dpa) - In der ostlibyschen Stadt Bengasi hat ein Festakt zum Ende des Bürgerkriegs begonnen. Der Übergangsrats-Vorsitzende Mustafa Abdul Dschalil will offiziell die vollständige Befreiung des Landes verkünden. Tausende Menschen haben sich zu dem Festakt in Bengasi versammelt, wo der Aufstand gegen den inzwischen getöteten Ex-Machthaber Gaddafi begonnen hatte.

