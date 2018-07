Birmingham (SID) - Vier Wochen nach seinem Ausstieg beim Berlin-Marathon hat sich Haile Gebrselassie mit guten 1:01:29 Stunden beim Halbmarathon im britischen Birmingham zurückgemeldet. Der Ausnahmeläufer aus Äthiopien, der Ende September in der deutschen Hauptstadt seinen Marathon-Weltrekord an den Kenianer Patrick Makau verloren hat, peilt in knapp vier Monaten seinen nächsten Marathonstart an. Im Februar will der zweimalige 10.000-m-Olympiasieger, der in Berlin wegen Atemproblemen aufgegeben hatte, in Tokio laufen.