St. Petersburg (SID) - In einer bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und Fans am Samstag dem tödlich verunglückten Indy-500-Champion Dan Wheldon die letzte Ehre erwiesen. Der 33 Jahre alte Engländer, der am Sonntag vergangener Woche bei einem Unfall beim Saisonfinale der IndyCar-Serie in Las Vegas ums Leben gekommen war, wurde in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida beigesetzt. Dort hatte Wheldon mit seiner Frau Susie und seinen beiden Söhnen Sebastian (2 Jahre) und Oliver (7 Monate) gelebt.

Im Rahmen der Trauerfeier in der First Presbyterian Church wurde vor rund 1000 Anwesenden ein Brief von Susie Wheldon verlesen. "Du warst ein echtes Löwenherz, meine Liebe. Danke, dass Du Deine Liebe und Dein Leben mit mir geteilt hast", hieß es in dem Brief. Wheldons Freund Adrian Sussmann sagte: "Diejenigen, die Dan gekannt haben, wurden eines Schatzes beraubt. Dan hat die Menschen geliebt und die Menschen ihn."

Dan Wheldons Schwester ließ durch seinen Teamkollegen Scott Dixon ebenfalls einen Brief verlesen: "Ich weiß, dass mein Bruder geboren wurde, um Rennen zu fahren." Dixon war einer der sechs Sargträger neben den Fahrerkollegen Tony Kanaan und Dario Franchitti sowie Wheldons Brüdern Austen, Elliott und Ashley.

Dan Wheldon war am 16. Oktober auf dem Las Vegas Motor Speedway in einen Massenunfall mit insgesamt 15 Wagen verwickelt. Dabei hatte sein Wagen abgehoben und war als Feuerball in einen Fangzaun geknallt. Der Engländer wurde mit dem Hubschrauber ins University Medical Center der Spielerstadt geflogen. Zwei Stunden lang kämpften die Ärzte um sein Leben, am Ende aber konnten sie nur noch Weldons Tod vermelden. Wheldon hatte im vergangenen Mai zum zweiten Mal nach 2005 die berühmten 500 Meilen von Indianapolis gewonnen.