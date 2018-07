Düsseldorf (SID) - DTM-Champion Martin Tomczyk darf "nachsitzen": Der Audi-Pilot aus Rosenheim wird am 4. Dezember in Düsseldorf beim Race of Champions im Einzelrennen an den Start gehen und dort unter anderem gegen die Formel-1-Champions Sebastian Vettel und Michael Schumacher sowie seinen DTM-Kollegen Mattias Ekström antreten.

"Zum Race Of Champions werden nur die besten Rennfahrer der Welt eingeladen. Da ich zum ersten Mal dabei bin, macht es mich natürlich schon ein bisschen stolz, mich als DTM-Champion für diesen erlauchten Kreis qualifiziert zu haben. Ich werde beim Kampf um den Titel 'Champion der Champions' mein Bestes geben", sagte der 29-jährige Rosenheimer, dessen Einladung im Vorfeld des Saisonfinales der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft am Sonntag in Hockenheim bekannt gemacht wurde.

Auch der künftige BMW-DTM-Pilot und dreimalige Tourenwagen-Weltmeister Andy Prilaux wird in Düsseldorf dabei sein und an der Seite des früheren Formel-1-Weltmeisters Jenson Button für England starten. Gemeinsam wollen sie im Nationen-Cup am 3. Dezember den Siegeszug von Vettel und Schumacher stoppen, die zuletzt viermal in Folge für Deutschland triumphiert hatten.