Linke beschließt Parteiprogramm mit fast 97 Prozent

Erfurt (dpa) - Vier Jahre nach ihrer Gründung hat die Linke ihr erstes Grundsatzprogramm. Beim Parteitag stimmten 96,9 Prozent der Delegierten für den Entwurf. Im Kern strebt die Linke einen radikalen Systemwechsel zu einem demokratischen Sozialismus an. Sie will Banken und Energieunternehmen verstaatlichen, Erbschaften, Konzerngewinne und hohe Vermögen stärker besteuern. Arbeitnehmer sollen nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten, außerdem fordert die Linke die Auflösung der Nato und ein Ende aller Kampfeinsätze der Bundeswehr.

EU-Gipfel dringt nach Gaddafi-Tod auf demokratisches Libyen

Brüssel (dpa) - Nach dem Tod von Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi pochen die EU-Staats- und Regierungschefs auf freie und faire Wahlen in Libyen. Mit dem Tod von Gaddafi ende eine Ära der Diktatur und Unterdrückung, unter der das Libysche Volk zu lange gelitten habe, heißt es in einem Entwurf der Abschlusserklärung für den EU-Gipfel. Sie forderten einen friedlichen Übergang, der alle Libyer einbeziehe und in Einklang mit der Verfassungserklärung des Nationalen Übergangsrats stehe.

Tunesische Wahlkommission: Beteiligung übertrifft alle Erwartungen

Tunis (dpa) - Die ersten freien Wahlen in der Geschichte Tunesiens sind nach offiziellen Angaben ein riesiger Erfolg. Der Ansturm der Tunesier auf die Wahllokale übertreffe alle Erwartungen, sagte der oberste Wahlaufseher. Er hoffe auf eine Wahlbeteiligung von mehr als 60 Prozent. Bei der Wahl wird eine neue Übergangsregierung bestimmt, die dann ein Grundgesetz erarbeiten soll. Vor neun Monaten war Präsident Zine el Abidine Ben Ali durch friedliche Proteste gestürzt worden.

Wulff bekräftigte Solidarität mit Japan - «Wir teilen Ihr Leid»