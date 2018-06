Berlin (dpa) - Britta Steffen hat bei ihrem zweiten Auftritt nach ihrem WM-Desaster Platz drei über 100 Meter Freistil belegt. Die Doppel-Olympiasiegerin schlug beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin nach 52,50 Sekunden an.

Steffen musste sich bei ihrem Heimrennen der Amerikanerin Melissa Franklin geschlagen geben. Die 16-Jährige schwamm 52,09 Sekunden. Auch Daniela Schreiber aus Halle/Saale lag in 52,37 Sekunden vor Steffen. Am Samstag war Britta Steffen Zweite über 50 Meter Freistil geworden.

Paul Biedermann hingegen feierte in Berlin seinen zweiten Sieg. Der Weltrekordler verbesserte über 200 Meter Freistil in 1:42,42 Minuten seine eigene Weltjahresbestzeit um 73/100 Sekunden. Der Weltcup-Führende Chad Le Clos aus Südafrika lag 1,22 Sekunden zurück. Biedermann hatte am Samstag ebenfalls souverän die 400 Meter Freistil gewonnen.