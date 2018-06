Berlin (SID) - Das Lager der Schwergewichts-Champs Witali und Wladimir Klitschko hat äußerst skeptisch auf die mutige Kampfansage von Marco Huck reagiert. Der Box-Weltmeister im Cruisergewicht kündigte nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung am Samstag erneut an, in die höchste Klasse aufrücken zu wollen, um die Klitschko-Brüder zu boxen.

"Theoretisch ist alles möglich. Meine Telefonnummer ist ja bekannt. Aber Marco Huck müsste sich erst beweisen und sich in den Ranglisten hinten anstellen, wenn er ins Schwergewicht aufsteigt", sagte Klitschko-Manager Bernd Bönte dem Sport-Informations-Dienst (SID) und fügte zweifelnd an: "Ob Hucks boxerische Klasse allerdings ausreicht, weiß ich nicht."

Die unterschiedlichen Fensehpartner beider Lager bereiten ebenfalls Probleme. "Am Ende soll ein Kampf Klitschko gegen Huck womöglich beim Sauerland-Partner ARD stattfinden. Das kann nicht sein. Ein Kampf mit Klitschko kann nur bei RTL laufen", sagte Bönte, dessen boxendes Brüderpaar vertraglich an den Kölner Privatsender gebunden ist.

Nach Ansicht von Bönte kommt erschwerend hinzu, dass die Verhandlungen mit Hucks Management Sauerland in der Vergangenheit von Irritationen geprägt waren. "Es hat ja mehrfach Gespräche gegeben. Zum Beispiel wegen eines Kampfes mit Alexander Powetkin. Zustande gekommen ist aber nie etwas", sagte Bönte über das traditionell unterkühlte Verhältnis.

Wladimir und Witali Klitschko dominieren derzeit weltweit das Schwergewicht und haben die Titel der vier wichtigsten Verbände inne. In der WBA wurde Wladimir zuletzt zum Super-Champion ernannt, so dass Powetkin den vakanten WM-Titel gewinnen konnte.

Huck hatte Samstag seinen WM-Titel der WBO zum achten Mal erfolgreich verteidigt und den Argentinier Rogelio Rossi in der sechsten Runde per K.o. geschlagen. "Ein schwacher Mann, den hätte jeder Top-Boxer geschlagen", lästerte Bönte.

Anschließend hatte der 1,87 m große Huck angekündigt, dass er ins Schwergewicht aufsteigen wolle. Das Limit im Cruisergewicht liegt bei rund 90 kg (je nach Verband), Huck wiegt nach eigenen Angaben ohne Kampftraining 92 bis 93 kg. Witali Klitschko brachte bei seinem letzten WM-Fight im Schwergewicht 110,1 kg auf die Wagge.