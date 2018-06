Inhalt Seite 1 — 239 Tote nach Erdbeben in der Türkei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Istanbul (dpa) - Rettungskräfte haben nach dem Erdbeben im Osten der Türkei bisher 239 Tote gefunden. Katastrophenschützer setzten auch schweres Räumgerät ein, um Verschüttete aus Trümmern zu bergen.

Der Krisenstab der Regierung erklärte, in dem Erdbebengebiet in der Provinz Van seien insgesamt 970 Gebäude zerstört worden. Aus dem ganzen Land wurden Ärzte und Helfer in das Gebiet gebracht, um die mehr als 1000 Verletzten der Katastrophe zu versorgen.

Die schlimmsten Schäden gebe es in der Stadt Ercis, sagte Regierungschef Recep Tayyip Erdogan in der Provinzhauptstadt Van. Er versprach einen verstärkten Hilfseinsatz der Armee. «Wir werden keinen Bürger in der Kälte lassen.» In das Krisengebiet wurden nach türkischen Regierungsangaben mehr als 1200 Helfer geschickt. In Ercis seien zwei provisorische Krankenhäuser aus Zelten errichtet worden.

In der Nacht hatten Helfer berichtet, aus mehreren Gebäuden seien Hilferufe Verschütteter zu hören gewesen. Bis in den Morgen gab es mehr als 20 stärkere Nachbeben in der Region, wie das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam berichtete. Die Provinz Van wird mehrheitlich von Kurden bewohnt. Sie liegt im Südosten des Landes und grenzt an den Iran.

Aserbaidschan, Bulgarien und der Iran schickten Hilfe in die Türkei, obwohl Ankara erklärt hat, mit der Lage selbst fertig zu werden. Die Regierung akzeptierte aber die Hilfsangebote, weil sie bereits am Vortag auf den Weg gebracht worden waren.

Auch aus Deutschland starteten am Montag Helfer. Die Hilfsorganisation humedica schickte ein medizinisches Ersteinsatzteam los. «Für die Menschen, die jetzt noch unter den Trümmern liegen, schwinden natürlich die Überlebenschancen Stunde für Stunde», sagte Sprecherin Ruth Bücker der Deutschen Presse-Agentur, bevor ein Charterflug mit dem Team und Ausrüstung an Bord in Memmingen abhob.

Nach dem Beben der Stärke 7,2 geht die Istanbuler Erdbebenwarte Kandilli insgesamt von mehr als 1000 Todesopfern aus. Andere Experten erklärten am Montag, die Zahl werde wohl niedriger sein.