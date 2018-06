Berlin (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei sind erste Helfer aus Deutschland in die Katastrophenregion gestartet. Die Hilfsorganisation humedica hat ein medizinisches Ersteinsatzteam in die Osttürkei geschickt. Für die Menschen, die jetzt noch unter den Trümmern liegen, schwinde natürlich die Überlebenschance Stunde für Stunde, erklärte Sprecherin Ruth Bücker der Nachrichtenagentur dpa den schnellen Aufbruch. Bei dem Erdbeben sind weit mehr als 200 Menschen gestorben, Hunderte wurden verletzt.

