Istanbul (dpa) - Nach dem Erdbeben im Osten der Türkei ist die Zahl auf mindestens 217 gestiegen. Mehr als 1000 Menschen seien verletzt, berichteten türkische Fernsehsender unter Berufung auf Behörden.

Der Krisenstab der Regierung erklärte, in dem Erdbebengebiet seien insgesamt 970 Gebäude zerstört worden. Am Montag setzten Rettungs-Teams Bagger und Kräne ein, um eingestürzte Betonbauten abzutragen. In der Nacht hatten Helfer berichtet, aus mehreren Gebäuden seien Hilferufe Verschütteter gehört worden. Bis in den Morgen gab es mehr als 20 stärkere Nachbeben in der Region, wie das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam berichtete.

In das Krisengebiet in der Provinz Van wurden nach türkischen Regierungsangaben mehr als 1200 Helfer geschickt. Auch Einheiten der Armee sind im Einsatz. In Ercis, der am stärksten betroffenen Stadt, seien zwei provisorische Krankenhäuser aus Zelten errichtet worden.

Aserbaidschan und Bulgarien schickten Hilfe in die Türkei, obwohl Ankara erklärt hat, mit der Lage selbst fertig zu werden. Die Regierung akzeptierte aber die Hilfsangebote, weil sie am bereits am Vortag schon auf den Weg gebracht worden waren.

Die Türkei wird immer wieder von heftigen Erdbeben heimgesucht. In der Provinz Van gab es 1976 ein Erdbeben mit fast 4000 Toten. Das Land lebt in ständiger Angst vor neuen Erdstößen durch die Reibung tektonischer Platten in der Erdkruste.