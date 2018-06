Inhalt Seite 1 — Fieberhafte Suche nach Erdbebenopfern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ercis/Istanbul (dpa) - Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei haben Rettungskräfte am Montag mindestens 265 Leichen aus den Trümmern geborgen.

Bei der Katastrophe in der östlichen Provinz Van seien 1140 Menschen verletzt worden, sagte Innenminister Idris Naim Sahin. Die Istanbuler Erdbebenwarte Kandilli rechnete damit, dass die Zahl der Toten noch auf mehr als 1000 steigen wird.

Andere Experten erklärten am Montag, die Zahl werde vermutlich niedriger sein als zunächst befürchtet. Die Provinz Van wird mehrheitlich von Kurden bewohnt. Sie liegt im Südosten des Landes und grenzt an den Iran. Das Beben vom Sonntag hatte eine Stärke von 7,2.

Mehrere Verschüttete wurden lebend aus den Trümmern gezogen. Ein 19-Jähriger hatte mit seinem Mobiltelefon um Hilfe gerufen. Der Mann wurde schließlich aus den Trümmern eines sechsstöckigen Hauses in Ercis geborgen. Er kam mit Verletzungen am Bein ins Krankenhaus. Auch zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren sowie zwei Frauen wurden gerettet.

Bei den Rettungsarbeiten wurde auch schweres Räumgerät eingesetzt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa aus Ercis berichtete, der Stadt mit den schwersten Zerstörungen. Der Krisenstab der Regierung erklärte, im Erdbebengebiet seien etwa 970 Gebäude zerstört worden.

Aus dem ganzen Land wurden Ärzte und Helfer in die Region gebracht, um die Verletzten zu versorgen. Regierungschef Recep Tayyip Erdogan versprach in der Nacht zum Montag in der Provinzhauptstadt Van einen verstärkten Hilfseinsatz der Armee. «Wir werden keinen Bürger in der Kälte lassen.»

In das Krisengebiet wurden nach türkischen Regierungsangaben mehr als 1200 Helfer geschickt. In Ercis seien zwei provisorische Krankenhäuser aus Zelten errichtet worden.