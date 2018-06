Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterrichtet die Partei- und Fraktionschefs am frühen Nachmittag über die Ergebnisse des EU-Gipfels vom Vortag. Das wurde aus Regierungskreisen in Berlin bekannt.

Im Kanzleramt dürfte es auch um den parlamentarischen Fahrplan für die Beratungen der kommenden Tage bis zum entscheidenden EU-Gipfel an diesem Mittwoch in Brüssel gehen.

Im Streit der Euro-Länder über ein Gesamtpaket zur Schuldenkrise ist jetzt der Bundestag am Zug. Der Haushaltsausschuss oder eventuell sogar das Plenum müssen grünes Licht für Pläne zur Stabilisierung der Euro-Zone geben. Dabei geht es vor allem um zwei Modelle, um die Schlagkraft des Euro-Rettungsfonds EFSF zu erhöhen. Der Fonds könnte wie eine Teilkaskoversicherung für einen Teil von neuen Anleihen wackelnder Eurostaaten garantieren. Eine andere Option sieht die Einbeziehung des Internationalen Währungsfonds IWF vor. Auch eine Kombination beider Modelle ist möglich.

Nach Angaben aus Berliner Koalitionskreisen ist zu erwarten, dass den Fraktionen am Abend aus Brüssel Texte auch zu den Hebel-Plänen zum EFSF übermittelt werden. Erst anhand dieser Informationen könne über das weitere Verfahren im Bundestag entschieden werden. «Es ist sicherlich so, dass die Kanzlerin gerne einen Beschluss im Rücken hätte, um bei dem Gipfel am Mittwoch abschließen zu können», hieß es.

Aus der Unionsfraktion kamen zustimmende Äußerungen zu Merkels Verhandlungsführung. Die Kanzlerin habe bisher «ihre Position bei aller Schwierigkeit der Materie weitgehend durchgesetzt». Vor allem, dass es ihr offensichtlich gelungen sei, den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy auf ihre Seite zu ziehen, sei «ein großer, wichtiger Schritt».