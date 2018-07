Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat Kritik an der starken Position des deutschen Parlaments bei der Euro-Rettung zurückgewiesen. Deutschland übernehme eine Vorbildfunktion und helfe, den Bürgern Europa besser zu erklären. Er betrachte das als einen großen Fortschritt, sagte der FDP-Politiker am Rande einer Vorstandsklausur der Liberalen. Nach dem ersten Gipfelteil in Brüssel sehe er mehr und mehr den Willen, mit konkreten Änderungen der EU-Verträge Europa zu einer Stabilitätsunion umzubauen.

