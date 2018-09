Köln (SID) - Adil Chihi vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist nach seinem Kreuzbandriss am Montag erfolgreich in der MediaPark-Klinik operiert worden. Das teilte der Klub auf seiner Internetseite mit. Der 23-Jährige wird den Rheinländern voraussichtlich sechs Monate fehlen. Chihi hatte sich die Verletzung am Samstag bei der 0:5-Niederlage bei Meister Borussia Dortmund zugezogen.