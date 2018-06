Villarreal (SID) - Das Überraschungsteam UD Levante mischt weiter die spanische Fußball-Liga auf und steht erstmals in seiner 102-jährigen Klubgeschichte an der Tabellenspitze der Primera División. Das Team aus Valencia gewann am späten Sonntagabend bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Villarreal 3:0 (2:0) und verdrängte durch den sechsten Sieg in Folge Rekordmeister Real Madrid vom ersten Platz.

Die Königlichen hatten am Samstag durch ein 4:0 beim FC Malaga Titelverteidiger und Champions-League-Sieger FC Barcelona, der nur 0:0 gegen den FC Sevilla spielte, vom Thron gestoßen. Levante hat nun 20 Punkte auf dem Konto, Real 19 und Barca 18. Die Tore für das Team von Trainer Juan Ignacio Martínez erzielten Juan Luis Gómez López, genannt Juanlu (16. und 43.), und Arouna Koné (58.). Der Ivorer, der im vergangenen Jahr acht Spiele für Hannover 96 bestritten hatte (2 Tore), ist Leihgabe des FC Sevilla.