Kuala Lumpur (dpa) - In Malaysia sind vier Jungen zwischen zehn und 13 Jahren festgenommen worden, weil sie eine Siebenjährige vergewaltigt haben sollen. Nach Zeitungsberichten hatten die Kinder das Mädchen in der Nähe ihres Elternhauses in eine Hütte gelockt und sexuell misshandelt. Ärzte bestätigten nach einer Untersuchung die Vergewaltigung. Die Tat war erst ans Licht gekommen, nachdem sich einer der Jungen in der Schule mit der Tat geprahlt hatte. Lehrer schlugen daraufhin Alarm.

