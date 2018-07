Boston (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben in Indianapolis bei einer öffentlichen Trauerfeier des vor einer Woche tödlich verunglückten englischen Rennfahrers Dan Wheldon gedacht. Seine ehemaligen Teamkollegen Dario Franchitti und Tony Kanaan erinnerten an den 33-Jährigen Wheldon, der 2005 und in diesem Jahr den Klassiker «Indy 500» gewann. Die beiden Piloten brachen wie auch Wheldons Witwe Susie während der Feier immer wieder in Tränen aus. Wheldon war am 16. Oktober bei einem Rennen in Las Vegas ums Leben gekommen.

