Inhalt Seite 1 — Formel 1-Affäre: Ex-Bankvorstand schweigt vor Gericht Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Der frühere BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky hat zum Auftakt des Prozesses um millionenschwere Bestechungsgelder beim Verkauf der Formel 1 eine Aussage abgelehnt.

Der 53-Jährige beantwortete am Montag vor dem Landgericht München nur die Fragen des Gerichts nach seinem Geburtsdatum und Beruf. Zu den Vorwürfen der Anklage wollte er sich nicht äußern. Der früher hoch bezahlte Manager sitzt seit Anfang Januar in Untersuchungshaft. Auch dort schwieg er zu den Ermittlungen gegen ihn.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren BayernLB-Vorstand vor, in seiner Amtszeit als Vorstand bei der Bank rund 44 Millionen Dollar Bestechungsgeld von Formel 1-Chef Bernie Ecclestone kassiert zu haben. Die Beteiligung an der Rennserie war der BayernLB als Sicherheit für einen Kredit an die insolvente Mediengruppe Kirch zugefallen.

Gribkowsky hat laut Anklage dafür gesorgt, dass die Anteile an Ecclestones Wunschkäufer, den britischen Finanzinvestor CVC veräußert wurden, der ihn als Chef der Rennserie akzeptierte. «Ecclestone war die Beteiligung der BayernLB und der weiteren Formel 1-Banken als Mehrheitsanteilseigner von Beginn an ein Dorn im Auge», sagte Staatsanwalt Martin Bauer.

Gribkowsky habe dafür gesorgt, dass der Vorstand der Landesbank dem Verkauf zum Preis von rund 840 Millionen Dollar zustimmt und dafür das Bestechungsgeld bekommen. Gegen Ecclestone laufen die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft noch. Ob auch gegen ihn Anklage erhoben wird, ist nach Angaben einer Sprecherin noch offen. Am 9. und 10. November ist er als Zeuge in dem Prozess geladen.

Die Bestechungszahlungen sollen mit Hilfe von Briefkastenfirmen auf Mauritius und den britischen Jungferninseln verschleiert worden sein. Nach der Einnahme des Geldes hat Gribkowsky laut Anklage eine Stiftungskonstruktion aufbauen lassen, die sich angeblich um kranke Kinder kümmerte und als Geschäftszweck angab: «Unterstützung von und Fürsorge für krebskranke Kinder aller Staatsangehörigkeiten und Religionen im deutschen Sprachraum.» Tatsächlich habe die Stiftung nur einmal eine Zahlung von 1400 Euro an eine Familie geleistet.

Gribkowskys Anwälte erklärten, die Anklage entbehre jeder Grundlage. «Die Vorwürfe gegen unseren Mandanten haben mehr als nur einen Haken», sagte Rechtsanwalt Rainer Brüssow. Er strebt einen Freispruch an. «Alle Vorwürfe werden in sich zusammenfallen.» Gribkowsky habe mit dem Verkauf der Formel 1-Anteile hervorragende Arbeit gemacht, einen sehr guten Preis dafür erzielt und damit letztlich für die BayernLB eine Bombe entschärft. «Und das unter Einsatz seines gesamten Verhandlungsgeschicks und seiner Fachkompetenz.»