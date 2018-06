Istanbul (dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei ist auf mehr als 200 gestiegen. Nach Informationen türkischer Medien starben in Ercis im Osten des Landes 117 Menschen. Etwa 100 Todesopfer gab es in Van. Über 1000 Menschen wurden verletzt. Die Rettungskräfte suchen noch immer nach Überlebenden unter den Trümmern.

