Buenos Aires (dpa) - Die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner (58) ist nach ersten Hochrechnungen am Sonntag klar wiedergewählt worden. Nach Auszählung von 29 Prozent der Wahlurnen entfielen auf die links-peronistische Staatschefin 52,8 Prozent der Stimmen.

Den zweiten Platz erreichte demnach der Sozialist Hermes Binner (68) mit 17,1 Prozent. Für den Sieg in der ersten Runde reichen 45 Prozent der gültigen Stimmen, oder 40 Prozent, wenn der Vorsprung vor dem Zweitplatzierten mindestens 10 Prozentpunkte beträgt. An dritter Stelle kam nach diesen Hochrechnungen der Zentrumspolitiker Ricardo Alfonsín (UCR) mit 12,9 Prozent.

Die Staatschefin profitierte von dem anhaltenden Wirtschaftswachstum, das von einer breiten Mehrzahl der Argentinier der Regierung zugeschrieben wird. Mit Cristina Kirchner ist zum dritten Mal in Argentinien ein Staatschef zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten an der Macht - nach Juan Domingo Perón (1945-1955) und Carlos Menem (1989-1999). Cristina Kirchner ist die erste Frau, die in Argentinien für das höchste Staatsamt gewählt wurde. Sie gewann die Wahlen 2007 mit 45 Prozent der Stimmen und übernahm das Amt als Nachfolgerin ihres Ehemanns Néstor Kirchner, der 2010 starb.

Knapp 29 Millionen Bürger waren am Sonntag außerdem aufgerufen, die Hälfte der Abgeordneten sowie ein Drittel der Senatoren neu zu bestimmen. Die Regierung sucht die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zurückzugewinnen, die sie 2009 verlor. Die zersplitterte Opposition versucht, sich wenigstens im Kongress zu behaupten.

Es wurden keine Zwischenfälle gemeldet, sagte Innenminister Florencio Randazzo nach dem Ende der Stimmabgabe. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlbehörden unter den 75 Prozent, die bisher stets seit dem Ende der Militärdiktatur 1983 verzeichnet worden waren.

