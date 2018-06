Frankfurt/Main (dpa) - Belastet von Gewinnmitnahmen ist der Dax am Dienstag schwächer gestartet. Im Fokus stand laut Händlern der Start der Berichtssaison in Deutschland und die Entwicklung in der Eurozone vor dem EU-Gipfel am Mittwoch - die Vorsicht vieler Investoren steige.

Der deutsche Leitindex sackte in den ersten Minuten um 0,40 Prozent ab auf 6031 Punkte, nachdem er an den beiden vorangegangenen Handelstagen um kräftige fünf Prozent gestiegen war. Der MDax gab am Morgen 0,30 Prozent auf 9120 Punkte ab, und der TecDax verlor 0,80 Prozent auf 704 Punkte.