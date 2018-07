Tokio (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat bei seinem Japanbesuch den Atomausstieg in Deutschland als «Jahrhundertprojekt» bezeichnet. Wulff will heute die Provinz Fukushima besuchen. Dort hatte sich am 11. März nach Erdbeben und Tsunami die verheerende Reaktorkatastrophe ereignet.

