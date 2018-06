Inhalt Seite 1 — 366 Tote nach Erdbeben - Baby gerettet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ercis/Istanbul (dpa) - Wie durch ein Wunder haben Rettungshelfer 47 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ein Neugeborenes lebend aus den Trümmern geborgen. Das Mädchen lag unter den Trümmern eines zerstörten Hauses in der am stärksten zerstörten Stadt Ercis.

«Es ist gesund und es wird leben», sagte der Arzt Sinan Asar der Nachrichtenagentur dpa. Die kleine Azra sei unterkühlt und ausgedurstet gewesen. Sie wurde darum in einem Brutkasten behandelt. Wenig später wurden auch die Mutter und die Großmutter gerettet.

Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei wurde das Ausmaß der Zerstörung am Dienstag immer deutlicher. Bislang bargen Rettungskräfte insgesamt 366 Leichen aus den Trümmern in der Provinz Van. Zudem korrigierten die Behörden die Zahl der zerstörten Häuser von 970 auf 2262, berichtete der Fernsehsender CNN-Türk unter Berufung auf den Krisenstab der Regierung.

Rettungshelfer setzten unterdessen am Dienstag die Suche nach möglichen Überlebenden und Toten in den Trümmern fort. Kurz zuvor war ein junger Mann aus den Trümmern geholt worden. «Es war wie das Jüngste Gericht», beschrieb der 18-jährige Mesut Ozan Yilmaz das Beben. Er lag 32 Stunden eingeklemmt unter einem eingestürzten Teehaus. Er habe sich den für das Überleben nötigen Platz schaffen können, sagte er vor laufender Kamera.

Nachdem viele Menschen die zweite Nacht in Folge im Freien und ohne Zelte verbringen mussten, wurde die Kritik an dem Einsatz und mangelnder Hilfe zunehmend lauter. Kritik gab es auch aus der regierenden islamisch-konservativen Regierungspartei AKP. Unterdessen verstärkte der türkische Rote Halbmond seine Hilfsbemühungen. Noch am Dienstag sollten 12 000 weitere Zelte in dem Krisengebiet verteilt werden.

In Ercis bildete sich vor dem Bürgermeisteramt am Dienstagmittag eine lange Schlange von Menschen, die sich für die Verteilung weiterer Zelte vormerken lassen wollten, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa. Außerdem gab es Listen für Suppenküchen. Die Behörden warnten davor, beschädigte Häuser zu betreten, weil diese bei den zahlreichen Nachbeben noch einstürzen könnten.

Die Behörden hatten 200 Notarztwagen und 5 Ambulanzflugzeuge im Einsatz. Zudem unterstützten Helikopter und Militäreinheiten den Rettungseinsatz. Größere Hilfe aus dem Ausland hat die türkische Regierung mit Hinweis auf eigene Kräfte bislang abgelehnt.