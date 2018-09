Inhalt Seite 1 — Berlusconi ringt um Regierungsmehrheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom (dpa) - Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi ringt nach einer ergebnislosen Sondersitzung zur Schuldenkrise um seine Regierungsmehrheit. Um auf den massiven Druck aus Brüssel zu reagieren, hatte der innenpolitisch angeschlagene Regierungschef am Montagabend sein Kabinett zusammengetrommelt.

Der Plan, einen Gesetzentwurf zur Rentenreform zu verabschieden, scheiterte jedoch an der strikten Ablehnung durch den Koalitionspartner Lega Nord.

Die EU pocht auf schriftlichen Reform-Zusagen Italiens. Berlusconi habe beim Gipfeltreffen am Sonntag EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy zugesagt, Informationen über künftige Wachstumsmaßnahmen seines Landes bis zum Folgetreffen am Mittwoch zu liefern. Das sagte Barrosos Sprecherin am Dienstag in Brüssel.

Barroso sei überzeugt, dass Rom auf Zweifel antworten werde. Der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn ergänzte, es gehe nicht darum, Italien zu demütigen. «Man muss sich aber an eine verstärkte Überwachung gewöhnen», fügte er hinzu. Das sei von allen Mitgliedstaaten und vom Europaparlament beschlossen worden

Italienische Medien berichteten, Berlusconi habe am Dienstag hinter verschlossenen Türen weiter mit Spitzen seiner Partei debattiert. «Es muss alles unternommen werden, damit sich die Regierungsmehrheit auf einen programmatischen Plan einigt», erklärte der Fraktionschef von Berlusconis Regierungspartei Pdl (Volk der Freiheit), Fabrizio Cicchitto, im Abgeordnetenhaus. Eine Alternative zur Regierung Berlusconi gebe es nicht.

Um seinen Kritikern am Mittwoch in Brüssel nicht mit leeren Händen entgegenzutreten, könnte Berlusconi im kleinen Kreis ein programmatisches Papier verfassen, das etwa Verpflichtungen und Zeitpläne enthalten könnte, spekulierte die renommierte Wirtschaftszeitung «Il sole 24 ore» (Online).

Das Tauziehen um die Rentenreform gefährdet jedoch Berlusconis Koalitionszusammenhalt. Derzeit liegt das Rentenalter in Italien im Öffentlichen Dienst für Männer bei 65, für Frauen bei 60 Jahren. Berlusconi will die Altersgrenze nun auf die europaweit angestrebten 67 Jahre. Er habe am Vorabend seine Regierungsmannschaft offen um Unterstützung für die Reform gebeten. Ohne eine Zusage der Lega Nord sei seine Reise nach Brüssel sinnlos.