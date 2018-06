Berlin (dpa) - Die Euro-Rettung hält die Bundestagsfraktionen weiter in Atem. Der Bundestag wird morgen erneut über den geplanten stärkeren Euro-Rettungsfonds EFSF abstimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will ein klares Mandat für den EU-Krisengipfel am Mittwoch in Brüssel. Die Opposition signalisiert noch keine Zustimmung. Aber die Euro-Abweichler stehen zu ihrem Nein. Sie fürchten, dass durch den geplanten EFSF-Hebelmechanismus das Risiko von Zahlungsausfällen steigen werde.

